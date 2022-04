Instagram: como baixar as fotos publicadas na rede social

Saiba como baixar suas fotos do Instagram — Foto: REUTERS/Thomas White

Em poucos passos é possível recuperar o conteúdo postado no feed e nos stories da plataforma.

Com mais de um bilhão de usuários, o Instagram é um dos aplicativos mais populares do mundo. Apesar de ter seu conteúdo baseado no compartilhamento de fotos e vídeos, a rede social não facilita a vida de quem precisa salvar as imagens que já foram postadas na plataforma. (As informações são do g1).

Prova disso é que não existe um recurso oficial do aplicativo para fazer o download das fotos que já estão no perfil (também chamado de feed) dos usuários.

Mas isso não quer dizer que seja impossível reaver as imagens postadas no Instagram. Veja a seguir algumas das formas de salvar esse conteúdo, sem precisar fazer prints (capturas de tela) das fotos desejadas.

Como baixar as fotos publicadas no Instagram no computador

A solução mais simples é fazer o download das fotos em um computador usando uma extensão como o “Downloader for Instagram”. O programa está disponível para o navegador Google Chrome. O passo a passo é o seguinte:

Baixe a extensão na loja oficial de aplicativos para o Chrome;

Depois de instalar o “Downloader for Instagram”, acesse sua conta na rede social;

Com a ajuda de uma extensão do Chrome é possível baixar as fotos do Instagram — Foto: Reprodução

Clique no botão “Descarregar”, que fica em cima das fotos para baixar as imagens de forma individual;

Para baixar todas as suas fotos de uma vez, clique no botão com a seta verde para baixo, que fica no canto direito superior da tela – ele vai estar ao lado da sua foto de perfil;

A extensão vai informar quantos posts foram encontrados no seu perfil. Para baixar todas de uma vez, mantenha o intervalo entre 1 e o número máximo que o programa apontar;

Extensão “Downloader for Instagram” permite baixar todas as suas fotos do Instagram de uma vez — Foto: Reprodução

Por fim, clique em “Descarregar” para fazer o download de todas as fotos.

Como baixar as fotos e vídeos antes de postar

Outra forma de guardar as fotos da rede social é salvando os arquivos antes de publicar. Para isso, é preciso habilitar uma opção nas configurações do Instagram. Os passos são os seguintes:

Acesse o perfil e clique no ícone do canto direito superior da tela (três riscos);

Selecione a primeira opção do menu: “Configurações”;

Acesse as configurações do Instagram para salvar fotos postadas automaticamente — Foto: Reprodução

Escolha o botão “Conta” e, na sequência, “Fotos originais”;

Deixe a opção “salvar fotos originais” ligada.

Opção de salvar fotos originais no Instagram — Foto: Reprodução

Como salvar Stories

Antes de você compartilhar uma foto ou vídeo no recurso Stories também é possível fazer o download da imagem para usar em outro momento. Basta seguir essas instruções antes da publicação:

Clique no botão com três pontos do lado direito da tela;

Selecione a opção “Salvar” (ícone com uma seta para baixo e uma barra).

Ainda é possível salvar fotos e vídeo de Stories depois de compartilhados. Nesse caso, o caminho é diferente:

Acesse o seu perfil e, em seguida, o ícone à direita, com três riscos;

Escolha a opção “Itens arquivados”;

Depois de encontrar a imagem desejada, clique no botão “Mais”, no canto direito inferior da tela;

Selecione “Salvar foto” ou “Salvar vídeo”.

Como baixar stories no Instagram — Foto: Reprodução

