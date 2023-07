Instituto Maestro Wilson Fonseca abre inscrições para cursos de música, dança e teatro; confira

As inscrições devem ser feitas presencialmente no instituto. Podem participar crianças a partir de 4 anos -(Fotos:Divulgação)

Fundado em agosto de 1993, o Instituto Maestro Wilson Fonseca foi idealizado como um centro de ensino de música. Hoje concentra um ensino voltado para as mais diversas linguagens artísticas musicais e corporais. O local oferece 21 cursos gratuitos e está com vagas abertas. As inscrições podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, bem como no sábado, das 8h30 às 11h30, na sede do Instituto, localizado na rua dos Artistas, número 26, no bairro da Prainha.

As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de chegada. Para os interessados será cobrado um valor simbólico de R$100,00 para matricular, sem cobrança de mensalidade posteriores. O objetivo é democratizar o acesso à arte e cultura, levando oportunidade de acesso às aulas de qualidade para um público amplo e diversificado. Os cursos serão ministrados duas vezes por semana e terão início no dia 7 de agosto de 2023.

A instituição tem uma diversidade cursos profissionais em música Iniciação Musical (Baby, Infantil e Jovem), Canto Coral, Flauta Doce, Flauta Transversal, Oboé, Fagote, Clarinete, Saxofone, Trompa, Trompete, Trombone, Eufônio, Tuba, Percussão (Popular e Sinfônica), Violão Popular, Teclado Eletrônico Popular, Piano, Violino, Viola de Arco, Violoncelo, Contrabaixo, Dança (Infantil e Jovem – Contemporânea e Balé)

O Instituto Maestro Wilson Fonseca, neste ano de 2023, concede gratuidade nos cursos a partir do patrocínio da Equatorial Energia Pará, por meio da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura.

Desenvolvimento com a arte – O Diretor-presidente do Instituto, Agostinho Fonseca Neto, fala dos benefícios das artes para a sociedade. Segundo ele, é cientificamente comprovado que a inclusão das artes na formação da personalidade humana é um fator positivo e ajuda no desenvolvimento, principalmente quando se inicia na infância.

“As pessoas desenvolvem as habilidades artísticas e, para isso, precisam de estímulo. E esse sempre foi um dos objetivos do Instituto oferecer ensino de alto nível ofertando experiências com as diferentes linguagens artísticas para os alunos”, destacou.

A arte visa proporcionar o processo de criação no indivíduo, levando-o a desenvolver a criatividade e raciocínio, melhorar o seu potencial de pensamento e realização de atividades, de exposição e solução de problemas em situações sociais e cotidianas.

Sobre o instituto

O Instituto Maestro Wilson Fonseca nasceu como uma extensão da Escola de Música Maestro Wilson Fonseca, concebida pela ex-Superintendente da Fundação Carlos Gomes, Professora Glória Caputo. Fundado em 2 de agosto de 1993, com a colaboração do Maestro Agostinho Fonseca, o nome da escola é uma homenagem ao patrono da instituição, proeminente compositor, artista, escritor e historiador da região amazônica.

Por quase três décadas o Instituto tem operado como uma organização sem fins lucrativos, priorizando a qualidade na formação de cidadãos conscientes, responsáveis, disciplinados e cristãos através do ensino e promoção de Música, Dança e Artes Cênicas. A instituição tem adquirido reconhecimento não apenas local, mas também a nível nacional e internacional, devido ao compromisso com a excelência artística e cultural. É reconhecida oficialmente como instituição de utilidade pública municipal e estadual.

Cronograma semanal dos CURSOS:

Iniciação Musical (Baby, Infantil e Jovem)

Terça e quinta (manhã): das 8h 30 às 9h 30

Terça e quinta (tarde): das 15h às 16 h (baby) e das 16h às 17h

Canto Coral

Terça e quinta: das 9h às 10h

Sábado: das 9h às 11h

Flauta Doce

Terça e quinta: das 9h às 11h ou Sábado: 9h às 11h

Flauta Transversal

Terça e quinta: das 10h às 11h

Quarta e sexta: das 16h às 17h e 17h às 18h

Terça e quinta (manhã): das 8h às 9h e das 9h às 10h

Terça e quinta (tarde): das 16h às 17h e das 17h às 18h

Terça e quinta (manhã): das 9h às 10h e das 10h às 11h

Terça e quinta (tarde): das 15h às 16h e das 16 às 17h

Terça e quinta (manhã): das 9 h às 10 h

Terça e quinta (tarde): das 16 h às 17 h

Eufônio

Terça e quinta (manhã): das 9 h às 10 h

Percussão (Popular e Sinfônica)

Segunda e quinta (tarde): das 17h30 às 18h30

Terça e quinta (manhã): das 8h às 9h, das 9h às 10h e das 10h às 11h

Sexta (tarde): 16h30 às 18h

Violão Popular

Segunda e quarta (manhã): das 9h às 10h e das 10h às 11h

Segunda e quarta (tarde): 17h às 18h e das 18h às 19h

Sábado: das 8h às 10h

Teclado Eletrônico Popular

Segunda e quarta (manhã): das 8h às 9h, das 9h às 10h, das 10h às 11h e das 11h às 12h

Quarta e sexta (tarde): das 14h às 15h, das 15h às 16h, 16h às 17h e das 17h às 18h

Violino

Quarta e sexta (manhã): das 9h às 11h

Terça e quinta (tarde/ iniciante): das 14h às 15h, das 15h às 16h e das 16h às 17h

Terça e quinta (tarde/ preparatório): das 15h às 16h e das 16h às 17h

Viola de Arco

Terça e quinta (tarde): das 15h às 16h e das 16h às 17h

Violoncelo

Quarta e quinta: das 14h às 16h

Dança (Infantil e Jovem – Contemporânea e Balé)

Segunda e quarta (manhã/ jovem): das 8h30 às 9h30

Segunda e quarta (manhã/ infantil): das 9h30 às 10h30

Segunda e quarta (tarde/ infantil): das 15h30 às 16h30

Segunda e quarta (tarde/ jovem): das 16h às 17h30

Oboé – A definir

Fagote – A definir

Clarinete – A definir

Trombone – A definir

Piano – A definir

Tuba – A definir

Saxofone – A definir

Trompa – A definir

Trompete – A definir

Contrabaixo – A definir

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2023/05:25:27

