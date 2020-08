Institutos federais terão aula a distância durante a pandemia

O órgão também informa que vai destinar para esse mesmo público equipamentos de informática usados, em bom estado e com configuração compatível às atividades de aprendizagem. Inicialmente serão atendidos 1.000 estudantes de cinco institutos federais, com desktop e monitores.

Mais 15 instituições de ensino técnico componentes da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica irão aderir até o final do mês ao ensino remoto durante a pandemia. A medida ocorre em virtude do distanciamento social imposto como medida de segurança à Covid-19.

You May Also Like