Moraes manda soltar ex-diretor da PRF Silvinei Vasques; ele terá de usar tornozeleira

Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, durante depoimento à CPI dos Atos Golpistas — Foto: Evaristo SA / AFP

Vasques segue impedido de portar arma, sair do país e usar redes sociais. Ele foi preso há um ano, acusado de interferir no 2º turno das eleições de 2022 para beneficiar Bolsonaro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta quinta-feira (8) a soltura do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques.

Moraes revogou a prisão preventiva por entender que os elementos que levaram à prisão, há um ano, não se aplicam mais ao caso.

Quando solto, Silvinei Vasques terá que cumprir medidas cautelares, incluindo:

o uso de tornozeleira eletrônica;

obrigação de se apresentar à Justiça periodicamente;

cancelamento do passaporte e proibição de deixar o país;

suspensão do porte de arma de fogo;

proibição de uso das redes sociais.

Silvinei está preso desde 9 de agosto de 2023 por ordem do STF, acusado de tentar interferir no segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar o então presidente Bolsonaro.

Atualmente, ele cumpre a prisão preventiva no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Até as 9h20, ele ainda não tinha deixado o presídio.

Moraes também proibiu comunicação de Silvinei com outros investigados.

Fonte: g1 e Publicado por Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/12:39:29

