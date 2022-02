Integrante do Comando Vermelho que planejava atentado contra policiais é morto em Barcarena

Jean Plácido Fernandes seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (Foto:Reprodução)

Segundo a Polícia Militar, Jean Plácido Fernandes já era investigado por atentados a agentes de segurança pública e teria atirado contra militares durante abordagem na Ilha de Sirituba

Um homem suspeito de planejar um atentado contra agentes de segurança pública foi morto durante uma intervenção policial na Ilha de Sirituba, em Barcarena, nordeste do Pará, na madrugada desta segunda-feira (07). De acordo com informações da Polícia Militar, Jean Plácido Fernandes seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL) e teria atirado contra os policiais durante a abordagem. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo, munições, uma balança de precisão e 358 gramas de drogas. (As informações são de João Paulo Jussara)

O caso aconteceu por volta de 1h da madrugada. A PM informou que recebeu denúncias de que Jean estaria escondido em uma residência da Ilha de Sirituba, e estaria organizando um plano para atentar contra agentes de segurança pública. A partir disso, foi montada uma operação para tentar capturar o suspeito. Três viaturas foram deslocadas ao endereço informado e, ao chegar no terreno, os policiais visualizaram o homem tentando fugir pela parte de trás do imóvel.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos militares, ao ser abordado, Jean teria atirado em direção aos policiais, que atiraram de volta. Ele foi atingido e ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital Wandick Gutierrez, na sede de Barcarena, mas não resistiu aos ferimentos. Dentro da residência, foram encontrados um revólver calibre 38, duas munições intactas, uma deflagrada e uma “picotada”, uma balança de precisão, 358 gramas de maconha e 12 papelotes de óxi.

Arma, munições e drogas apreendidas foram encaminhadas à delegacia (Foto:Reprodução)

Segundo a PM, Jean Plácido Fernandes ocupava o cargo de “disciplina” na facção criminosa CVRL, e já havia sido acusado de vários atentados contra agentes de segurança pública e grandes assaltos na Vila dos Cabanos, além de já possuir passagens na polícia por tráfico de drogas. Após os fatos, as armas e materiais apreendidos foram conduzidos à Delegacia de Barcarena, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

