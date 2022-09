Integrantes da Operação Guardiões do Bioma da Base de Operações de Novo Progresso visitam Terra Indígena Baú

Convite foi realizado pelo líder da aldeia em agradecimento pela atuação contra o garimpo ilegal na região (Foto:Divulgação Gov BR)

Nesta segunda-feira (19), integrantes dos órgãos envolvidos na Operação Guardiões do Bioma visitaram a Aldeia Baú. Os representantes da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Seopi/MJSP) e da Fundação Nacional do Índio (Funai) na Base de Operações de Novo Progresso (PA) foram convidados pelo Cacique Bepdjo Mekragnotire, líder da aldeia.

A equipe com 14 servidores, incluindo membros da Polícia Federal (PF), Força Nacional de Segurança Pública, ICMBio e Censipam, foi recebida na Oca dos Guerreiros por toda a comunidade indígena. O convite veio em agradecimento à retirada de garimpeiros de dentro da Terra Indígena Baú, ação realizada pela PF e apoiada pela Operação Guardiões do Bioma – Eixo Desmatamento. A Força Aérea Brasileira também contribuiu nessa missão, que ocorreu no final de agosto. A ação conjunta retirou mais de 50 pessoas do Garimpo Pista Nova.

Nas palavras do Cacique Bepdjo Mekragnotire e a Cacica Panh ô Kayapo, fica clara a importância da ação e da visita. Eles afirmaram nunca terem recebido autoridades federais em suas terras. Na oportunidade, foi destacada a importância da aproximação entre o povo indígena e as instituições que atuam em defesa dos biomas e no combate aos crimes ambientai, além de ter sido reafirmado o compromisso de indígenas e órgãos federais continuarem trabalhando, em conjunto, para a preservação da Floresta Amazônica e do Bioma Nacional.

2022-09

