A Associação indígena Mantinó (AIM) divulga nota sobre as ameaças sofrida pelos dirigentes do Instituto Kabu

A Associação indígena Mantinó (AIM) divulgou nota sobre as ameaças sofrida pelos dirigentes do Instituto Kabu e esclarece que o Cacique Kue y Kaiapó, das Terra Indígena Baú, se apresenta como o legítimo representante da terra indígena Bau, Koie é filho do cacique Mantinó , o cacique recebeu hierarquia do seu finado Pai Mantino, que faleceu em 15 de novembro de 2020, segundo o líder “Kue y” o Instituto Kabu não representa à Terra Indígena, somente uma aldeia no total de oito está com a Kabu, as outras 7 aldeias indígenas fazem parte da Associação Mantino, que realmente representa os indígenas,disse Kue y.

AIM-MANTINO

NOTA INFORMATIVA DA ASSOCIAÇÃO MANTINÓ

A ASSOCIAÇÃO MANTINO VEM A PÚBLICO DECLARAR QUE REPUDIA VEEMENTEMENTE TODA E QUALQUER AGRESSÃO, DE QUALQUER NATUREZA, CONTRA O INSTITUTO KABU E SE SOLIDARIZA.COM ESTE PARA COIBIR QUALQUER ATO DE VIOLÊNCIA PRATICADO CONTRA OS POVOS INDÍGENAS, CONTRA OS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO E SEUS FAMILIARES.

DITO ISTO, INFORMAMOS QUE A TERRA INDÍGENA BAU, COM 1.540.000 (UM MILHÃO QUINHENTOS E QUARENTA MIL) HECTARES, É FORMADA POR 8 ALDEIAS, SENDO QUE O INSTITUTO KABU REPRESENTA APENAS A ALDEIA BAU, AS OUTRAS 7 ALDEIAS QUE FORMAM A MAIORIA DA COMUNIDADE INDÍGENA DA TERRA INDÍGENA BAÚ, SÃO REPRESENTADAS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PELA ASSOCIAÇÃO INDÍGENA MANTINO-AIM.

Kayapo -Associação indígena Mantinó

