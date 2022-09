Acidente entre duas caminhonetes deixa cinco pessoas mortas e três feridas na BR-163 ente Itaúba e Sinop,no MT

Acidente entre duas caminhonetes deixa cinco pessoas mortas e três feridas em Sinop (MT) — Foto: Reprodução

Três pessoas que morreram no local ficaram presas nas ferragens. Uma criança morreu a caminho do hospital e um homem morreu após dar entrada na unidade.

Um acidente entre duas caminhonetes na noite dessa sexta-feira (23), na BR-163, no km 879, entre os municípios de Sinop e Itaúba, deixou cinco pessoas mortas e outras três ficaram feridas. Conforme a Polícia Civil, os motoristas dos dois veículos e uma criança foram encaminhados ao hospital e estão internados.

A polícia informou que os dois veículos bateram de frente.

Conforme os policiais, Lismara Bertoleti, de 52 anos, Jonas da Silva Viera, de 38 anos, e Carlos André dos Santos, de 37 anos, morreram no local.

Isadora Pinezi Ribeiro, de 8 anos, foi encaminhada ao hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da unidade.

Claudiomiro Soares dos Santos, de 44 anos, também foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu horas depois no Hospital Regional de Sinop.

Os motoristas dos dois veículos e outra criança ficaram feridos e estão internados no hospital.

De acordo com a Prefeitura de Sinop, Lismara era uma comerciante pioneira no município e avó de Isadora. A prefeitura decretou luto oficial por três dias.

Conforme os bombeiros, as três vítimas que morreram no local estavam presas às ferragens e foram retiradas dos veículos.

O chefe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Felipe Mesquita, disse que uma das caminhonetes tentou ultrapassar veículos de carga e bateu de frente com o outro carro, ocasionando o acidente.

“A pista ficou totalmente interditada por quase três horas para realizar os resgates e a perícia”, disse.

