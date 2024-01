Inteligência artificial: Google lança novidades na educação

O Google anunciou o lançamento de novos recursos de inteligência artificial (IA) especificamente com foco no ensino básico.

Recentemente, no Bet, evento de educação e tecnologia que aconteceu na Inglaterra, o Google anunciou o lançamento de novos recursos de inteligência artificial (IA) especificamente com foco no ensino básico.

Se a Microsoft continua ganhando a batalha pelos softwares de produtividade nas empresas com o Windows e pacote Office, agora integrando o chatgpt, o Google segue liderando nas escolas com o software de aprendizado Google Classroom, agora integrando novas IAs.

A maior parte das escolas podem usar o Google Classroom de graça, e em troca as crianças aprendem a usar o pacote de produtividade da empresa para criar textos, apresentações e planilhas.

Segundo outra pesquisa da Bloomberg de 2020, no lado do software, o número de usuários do Google Classroom dobrou para 100 milhões nos primeiros meses da pandemia, e o Google Workspace for Education (anteriormente G Suite for Education) passou de 90 milhões para 120 milhões de usuários.

O que muda?

As novas funcionalidades de IA para o Classroom incluem ferramentas de gerenciamento de sala de aula e recursos de acessibilidade, assim como a utilização de IA para criar questões e planos de aula.

Uma das novidades é o Duet AI, uma ferramenta de IA generativa para o Google Workspace, que ajuda os professores a desenhar as aulas e fazer o planejamento educacional. No Google Slides, dá pra criar aulas com narração.

Interessante também é a nova capacidade de formar grupos na sala de aula e distribuir tarefas diferentes a cada um. Atenção mais direcionada às necessidades de aprendizado dos alunos.

Também lançaram uma função de coleta de assinaturas e novas ferramentas de análises de desempenho dos alunos, como conclusão de tarefas e tendências de notas. Estas ferramentas fornecem insights valiosos que podem ajudar a melhorar a eficácia do ensino.

No que diz respeito à acessibilidade, o Google Meet adicionou legendas em 30 idiomas e a capacidade de fixar vários apresentadores, tornando as aulas online mais acessíveis e inclusivas.

