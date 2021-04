Inter fica apenas no empate com o São José pelo Gauchão

Nesta quarta-feira, pela abertura da oitava rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional ficou apenas no empate sem gols com o São José-RS, em casa, e viu a sua sequência de quatro vitórias seguidas chegar ao fim.

A primeira etapa foi amplamente dominada pelos anfitriões. No entanto, a equipe de Miguel Ángel Ramirez encontrou muitas dificuldades para furar a forte marcação dos rivais. Com isso, a primeira chance real de gol saiu apenas aos 44 minutos. Após cruzamento da esquerda, Caio finalizou forte, mas Fábio executou grande defesa. No lance seguinte, o goleiro voltou a brilhar, dessa vez em cabeçada a queima roupa de Cuesta.

No segundo tempo, o Colorado seguiu apertando. Com o relógio marcando 24 minutos, Galhardo saiu cara a cara com o arqueiro depois de ótimo lançamento de Cuesta, mas parou em mais uma excelente intervenção de Fábio.

Nos minutos finais, os donos da casa foram com tudo para cima em busca de um tento salvador, porém não foi o suficiente para tirar o zero do placar. Aos 48, ainda deu tempo de Fábio fazer mais uma grande defesa, agora em chute colocado de Lucas Ramos.

Com o resultado, o Inter segue na liderança, com 17 pontos, mas pode ver o Grêmio encostar. O Tricolor, que tem 13 pontos no momento, entra em campo ainda esta noite, diante do São Luiz. Na próxima rodada, os dois se enfrentam na Arena do Grêmio. O clássico está marcado para o sábado, às 22h15 (de Brasília).

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/assessoria/arquivo)

