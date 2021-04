Com titulares, Flamengo vence o Bangu pelo Campeonato Carioca

O Flamengo entrou em campo com seus principais jogadores nesta quinta-feira e venceu por 3 a 0 o Bangu, em Volta Redonda. Com o resultado, os rubro-negros chegaram a 16 pontos, na liderança do Campeonato Carioca. Já os banguenses, com cinco, passam a pensar em fugir do rebaixamento.

Os flamenguistas dominaram os 90 minutos, mas só marcaram nos acréscimos do primeiro tempo, com Bruno Henrique. Já na etapa final, Arrascaeta e Gabigol decretaram a vitória rubro-negra.

Na próxima rodada, o Flamengo encara o Madureira na segunda-feira, ainda sem local definido. Já o Bangu duela contra o Vasco, no sábado, em Volta Redonda.

O jogo – O Flamengo começou pressionando o Bangu e criou a primeira chance logo aos dois minutos. Gabigol aproveitou cruzamento e cabeceou para boa defesa de Paulo Henrique.

Os rubro-negros seguiam com a posse de bola e quase marcaram aos 17 minutos. Desta vez, Bruno Henrique foi lançado na área, mas cabeceou pela linha de fundo.

O Bangu não raramente passava pelo meio. Com isso, o Flamengo continuava em busca do gol e quase marcou aos 28 minutos. Filipe Luís apareceu sozinho após cobrança de falta na área e cabeceou em cima de Paulo Henrique.

O Flamengo chegou a balançar as redes com Gabigol, mas o gol foi anulado por impedimento. Só que de tanto insistir, os rubro-negros chegaram ao gol aos 47 minutos. Bruno Henrique aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede para deixar a equipe da Gávea com a vantagem no intervalo.

No segundo tempo, o panorama da partida seguiu o mesmo. O Flamengo continuou tendo o domínio do confronto e desperdiçando boas chances de gol.

Mais uma vez, o Flamengo chegou ao gol após muita insistência, aos 20 minutos. Arrascaeta recebeu passe na entrada da área, passou por um marcador e chutou no canto de Paulo Henrique.

No lance seguinte, os rubro-negros quase marcaram o terceiro. Gustavo Henrique subiu mais que a zaga em cobrança de escanteio e acertou a trave. O Bangu só respondeu após o susto. Marcelo Mattos chutou de longe e assustou Diego Alves.

Na parte final, o técnico Rogério Ceni promoveu as alterações na equipe. Mesmo assim, o Flamengo seguiu com a vocação ofensiva e chegou ao terceiro gol aos 39 minutos. Gabigol foi lançado na área e tocou sem chance para Paulo Henrique para confirmar o triunfo flamenguista no Raulino de Oliveira.

