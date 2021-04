Bahia apresenta detalhes sobre empréstimo de atacante ao Cuiabá

O Bahia Esporte Clube divulgou, hoje, detalhes do contrato de empréstimo do atacante Clayson ao atacante. O atleta foi oficializado, nesta terça-feira, como jogador do Dourado até o final da temporada.

Segundo a nota divulgada pelo clube nordestino, o Cuiabá terá que pagar 80% dos salários do atacante, incluindo direitos de imagem. O Bahia também estipulou um valor fixo, que não foi divulgado, caso o Cuiabá decida adquirir o passe de Clayson ao final do empréstimo.

Aos 26 anos, Clayson já desembarcou na capital mato-grossense, passou por exames médicos e físicos e assinou contrato. Sua documentação já foi enviada à CBF, que deve regularizar a situação do atacante nos próximos dias, divulgando seu nome no BID.

O jogador foi revelado pelo União São João-SP, onde foi destaque na Copa São Paulo de 2012, aos 16 anos. Foi negociado com o Ituano, onde atuou de 2013 a 2015. Em 2017 ajudou a levar a Ponte Preta à final do Paulistão e foi eleito a revelação do campeonato.

Logo após, assinou com o Corinthians por quatro temporadas, contribuindo para a conquista do Brasileirão em seu primeiro ano no clube, além dos dois títulos estaduais seguintes. Foram 143 jogos oficiais pelo Corinthians, com 14 gols marcados.

Clayson foi vendido por R$ 4 milhões ao Bahia em dezembro de 2019. Pelo time baiano, ele realizou 42 jogos oficiais, anotando três gols.

