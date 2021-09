Quadrilha é presa tentando assaltar carro-forte em Acará no Pará

(Foto: Reprodução) -A Polícia Civil encontrou com a dupla de bandidos armas pesadas e explosivos.

A formação de quadrilhas com o objetivo de assaltar carros-fortes em cidades no interior do Pará, infelizmente é comum. A prática não é só perigosa, como coloca em risco a vida dos agentes públicos assim como dos cidadãos do local.

Mas em uma operação realizada com sucesso, a Polícia Civil do Pará conseguiu prever o crime, e prendeu uma dupla de bandidos que planejava assaltar um carro-forte no município do Acará no último sábado (11).

Foram presos Antônio Marcos Gonçalves Reis, morador do Acará, e Daniel de Souza Salles, natural da cidade de Cabrobó, no estado de Pernambuco. Com eles foi encontrado um arsenal com armas pesadas e explosivos.

Com informação da RBATV

