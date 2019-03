Internacional bate o Aimoré no Beira-Rio e engata 6ª vitória consecutiva

Por: Gazeta Esportiva (Foto: assessoria)_ -O Internacional deu continuidade ao ótimo momento na temporada neste domingo. Atuando pela nona rodada do Campeonato Gaúcho, a equipe de Odair Hellmann, formada totalmente por reservas, jogou para o gasto e derrotou o Aimoré por 2 a 0 no Beira-Rio, com gols de Sarrafiore e Rafael Sobis.

Com o resultado, o Internacional engata a quinta vitória seguida na competição – a sexta contando o triunfo na Libertadores diante do Palestino -, segue na segunda colocação e chega aos 19 pontos, quatro a menos que o líder Grêmio. Já o Aimoré estaciona nos 12 pontos e ocupa provisoriamente a quinta colocação, podendo cair na tabela com o decorrer da rodada.

O Internacional volta aos gramados pela competição apenas no próximo domingo, quando terá pela frente o clássico diante do Grêmio, às 19 horas (de Brasília), na Arena. Antes, porém, o Colorado joga pela Copa Libertadores contra o Alianza Lima-PER, no Beira-Rio, às 21h30 desta quarta-feira. O Aimoré, por sua vez, visita, no domingo, às 17 horas, o Caxias no Centenário.

Na base da bola parada de D’Alessandro, o Internacional colocou o goleiro Marcelo Pitol para trabalhar duas vezes nos primeiros 20 minutos. Na primeira, o argentino cobrou falta fechada para o arqueiro espalmar, enquanto a segunda veio em tentativa de marcar em escanteio olímpico. A principal oportunidade, entretanto, foi construída pelo chão. Após tabela entre Bruno e Sobis, o lateral cruzou para Neilton antecipar a marcação e acertar a trave.

De tanto martelar, o Internacional abriu o placar aos 26 minutos, muita pela insistência de Sobis. O atacante pressionou e bloqueou chute de Pitol. No rebote, ele ajeitou para trás, Nonato soltou o pé e o goleiro defendeu. Em nova sobra, D’Alessandro rolou, Sarrafiore dominou na entrada da área e finalizou no canto para balançar as redes.

Com o tento sofrido, o Aimoré, enfim, saiu da defesa e dominou os instantes finais do primeiro tempo, obrigando Daniel a realizar três intervenções. Em cobrança de falta de Gian, o goleiro mostrou reflexo para espalmar. Na sequência, foi a vez de Wagner parar no arqueiro colorado. Por fim, Leandro Canhoto cobrou falta de média distância para mais uma boa defesa do garoto, responsável por manter o triunfo do Inter ao final do primeiro tempo.

Colorado retoma controle da partida e Sobis decreta vitória

Aproveitando um Inter displicente na volta do intervalo, o Aimoré deu continuidade ao bom momento e assustou logo no primeiro minuto, quando Wagner recebeu de Henrique pela direita e cruzou na pequena área. A bola passou pot Vinícius e se ofereceu para Marco Antônio, que desviou mal, para fora.

O susto acordou o Internacional. Aos poucos, o Colorado retomou o controle da partida e voltou a construir boas jogadas. Com a bola no chão e buscando triangulações, o Inter chegou com Nonato, Uendel e Sobis, mas a falta de pontaria e o goleiro Pitol impossibilitaram a alteração no placar. O atacante, inclusive, desperdiçou a chance na pequena área.

A fim de aumentar o poderio ofensivo de sua equipe, tirou o apagado Neilton e Sarrafiore para as entradas de Wellington Silva e Camilo. O primeiro, aliás, soube aproveitar a chance e participou diretamente do segundo tento colorado. Em jogada de velocidade, o camisa 11 deu belo passe em profundidade para Rafael Sobis, que encobriu o goleiro com um toque de categoria e deu números finais à partida: 2 a 0.

