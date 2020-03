Internos da Colônia Penal de Santa Izabel recebem diplomas

Os 70 internos participaram de quatro cursos profissionalizantes ofertados (Foto:Akira Onuma / Seap)

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) entregou nesta segunda-feira (2) certificados para cerca de 70 internos da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (Cpasi), que participaram de quatro cursos profissionalizantes ofertados. A cerimônia ocorreu no Complexo Penitenciário de Santa Izabel.

As capacitações, desenvolvidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e com validade em todo território nacional e internacional, foram nas áreas de eletricidade predial, carpintaria de telhado, pintura de obras e hidráulica predial. As aulas ocorreram na unidade itinerante da instituição denominada “Carreta Móvel”, na colônia penal, e tiveram carga de 40h cada.

“Sabemos que é dificultoso, mas as barreiras foram superadas para que não só eu, como meus irmãos tivéssemos essa oportunidade. Isso é primordial para nossa qualificação para que, quando sairmos, possamos ter um meio para sustentar nossas famílias de maneira honesta”, disse Neemias dos Santos, interno e orador da turma, que obteve três certificações.

O diretor da unidade Senai Getúlio Vargas, Welson Corrêa, explicou a importância social do projeto: “A sociedade como um todo ganha quando nos voltamos a olhar para essa parte que está marginalizada, pois, ao saírem do sistema penal, com certeza não irão para o mundo do crime, mas estarão tentando a integração como cidadãos comuns que receberam oportunidade”.

