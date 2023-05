Investigador da Polícia Civil do Pará é encontrado morto em rio

Investigador da Polícia Civil foi encontrado morto em rio de Belém; morte é investigada — Foto: Reprodução

Ele estava desaparecido desde sexta-feira. Morte é investigada pela Polícia Civil, que não divulgou suspeitas e lamentou ‘pela inestimável perda’.

Um investigador da Polícia Civil foi encontrado morto na Baía do Guajará em Belém na noite de domingo (21). Nesta segunda-feira (22) a Polícia Civil divulgou nota de pesar pela morte de Miguel Fernado de Souza Pinho, de 68 anos: ” inestimável perda”.

O investigador estava desaparecido desde sexta-feira (19). A morte é investigada pela Polícia Civil, que “aguarda o laudo da Polícia Científica para identificar a causa da morte e dar continuidade às investigações”. A polícia não informou se há suspeitas sobre o que aconteceu.

O corpo foi achado na margem do rio, na área do complexo Ver-o-Rio-, ponto turístico em Belém. Uma equipe dos bombeiros foi acionada no local para retirar a vítima da água.

Segundo a Polícia Civil, Miguel era natural de Belém (PA) e estava na corporação desde abril de 1981.

“Ao longo dos 41 anos de serviço público, teve grande contribuição na instituição, com passagens pelas seccionais do Comércio, Cremação, Sacramenta, Guamá, Pedreira, além das diretorias de Polícia Metropolitana (DPM) e de Recursos Financeiros (DRF). Neste momento de luto, a PC-PA reconhece os serviços prestados em prol da segurança pública do Paraense, e se solidariza com amigos e familiares pela inestimável perda”, informou a Polícia Civil.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/05/2023/17:47:57

