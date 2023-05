Garimpos ilegais são fechados no Pará e trabalhadores, resgatados de situação análoga à escravidão

Garimpos ilegais foram fechados pela PF em Santa Matia das Barreiras — Foto: PF/Pará

Ouro, escavadeiras, caçamba e motores estão entre itens apreendidos em operação da PF. Cinco trabalhadores foram resgatados e outros fugiram para área de mata.

Três garimpos ilegais foram fechados em uma operação da Polícia Federal em Santa Maria das Barreiras, no Pará. No local, máquinas foram apreendidas e ao menos cinco trabalhadores foram encontrados em situação análogas à escravidão

Houve apreensão de maquinários, 70 gramas de ouro e mercúrio na operação Lyme, deflagrada na sexta-feira (19) para cumprir seis mandados de busca e apreensão. Segundo a PF, os responsáveis pelos garimpos foram localizados, mas não houve prisões.

“O inquérito foi instaurado a partir de denúncia anônima, que relatou a degradação ambiental na região, originada no ‘Garimpo do Carrapato’ no distrito de Casa de Tábua”, informou a PF.

Entre os maquinários apreendidos estão seis escavadeiras hidráulicas, uma retroescavadeira, dois caminhões-caçamba e três motores estacionários. Os três garimpos fiscalizados também tinham um moinho cada, sendo um deles de estrutura profissional, conforme a PF.

Além dos funcionários que estavam em situação degradante, outros trabalhadores do garimpo fugiram para uma área de mata quando a polícia chegou. Até esta segunda (22) eles não foram localizados. O Ministério Público do Trabalho acompanha a situação, segundo a PF.

“Os responsáveis responderão pelos crimes ambientais, usurpação de bens da União e trabalho escravo”, disse ainda a PF em nota.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 23/05/2023/17:52:34

