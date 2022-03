Adolescente é morta e enterrada no Pará por ex-companheiro que não aceitava fim do relacionamento

(Foto:Reprodução) – Vítima foi morta em fevereiro. Segundo polícia, homem preso por feminicídio teve ajuda do irmão para esconder o corpo em Irituia, nordeste do Pará.

Um homem foi preso suspeito de feminicídio contra uma adolescente e de esconder o corpo dela em Irituia, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, a vítima é ex-companheira do preso, que não aceitava o fim do relacionamento. (As informações são do g1 Pará — Belém).

A prisão ocorreu na tarde de domingo (6). O irmão dele foi preso dias antes, suspeito de ajudar a enterra o corpo da menor.

A adolescente, que não teve a idade divulgada pela polícia, foi morta em fevereiro. De acordo com as investigações, os irmãos teriam enterrado o corpo dela, que foi encontrado esta semana. A polícia não informou como ela foi morta e por quanto tempo foi considerada desaparecida.

O ex-companheiro da vítima não aceitava a separação e já “havia praticado outros atos de violência contra ela”, segundo a Polícia Civil.

O homem foi preso preventivamente por feminícidio e ocultação de cadáver. Já o irmão foi preso por ocultação de cadáver e coação no curso do processo.

Os dois, que não tiveram idades e identidades reveladas, estão no sistema prisional à disposição da Justiça.

