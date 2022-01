Irmãos assassinam assassino de seu irmão, no Pará

Equipe da polícia realizou buscas e encontrou o atirador e a arma usada no crime. |Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (26), dois irmãos se vingaram matando um homem, suspeito de ser autor da morte de outro irmão.

A pena de crime por vingança não existe no Brasil, e por esse motivo se enquadra no homicídio doloso por motivo torpe, de ódio e vingança ou honra ferida. Nesse caso a vítima não tem possibilidade de defesa e a pena pode variar entre 10 e 20 anos.(DOL Carajás com informações de Sandra Regina)

Nesta quarta-feira (26), dois irmãos se vingaram matando um homem que supostamente teria matado outro irmão deles há poucas semanas.

A vítima, conhecida como “Junior Pé na Cova”, saiu do presídio há poucos dias e foi assassinado com tiros à queima roupa, disparados pelo acusado Gessivaldo Souza Gama. O crime aconteceu em Santana do Araguaia, sul do Pará.

O outro irmão que participou da ação vingativa, que é adolescente, além de uma moto utilizada na prática do crime foram apreendidos durante diligencias policiais, enquanto estavam no bairro Seringal.

Com os dois a Polícia encontrou a arma do crime |Foto: Divulgação

As buscas continuaram até que foram encontrados o atirador e a arma utilizada no crime. Os irmãos justificaram que o que teria motivado o crime foi vingança pela morte do irmão deles.

Tanto a vítima “Junior Pé na cova”, quanto o atirador Gessivaldo, possuem grande histórico criminal.

A polícia Civil e Militar em ação conjunta realizaram as buscas e as apreensões. (Sandra Regina)

Jornal Folha do Progresso em 27/01/2022/16:33:14

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...