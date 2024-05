Irmãs fogem para área de mata após abuso sexual do pai

(Foto: Polícia Militar/ Divulgação)- As meninas escaparam de casa por medo do pai, contra quem já havia uma medida protetiva.

Nesta segunda-feira (20), policiais militares resgataram duas irmãs de 7 anos e uma adolescente de 12 anos que haviam fugido para uma mata no bairro Ferros, interior do Ceará. De acordo com a Polícia Militar, as meninas afirmaram que fugiram porque uma delas estava sofrendo abuso sexual por parte do pai.

As meninas escaparam de casa por medo do pai, contra quem já havia uma medida protetiva. O Conselho Tutelar informou que estava ciente do caso e já o monitorava há alguns dias. Imediatamente após a fuga, o Conselho Tutelar solicitou à Justiça o afastamento do pai da família.

“O Conselho Tutelar, como porta de entrada, recebeu a denúncia e imediatamente aplicou a medida de proteção, requisitando ao poder Judiciário o afastamento do agressor do lar. A adolescente foi conduzida ao Instituto Médico Legal [Pefoce] com uma guia policial expedida juntamente com o boletim de ocorrência”, afirmou Francisco Maia, conselheiro tutelar de Itapajé.

Segundo Francisco Maia, a adolescente soube que o pai estava solto e em casa, o que a levou a fugir com a irmã mais nova para protegê-la. As duas meninas estão agora sob os cuidados da mãe e supervisionadas pelo Conselho Tutelar.

A Polícia Civil do Ceará está investigando o caso.

Fonte: Macajuba Acontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2024/06:20:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...