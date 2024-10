Mulher é libertada após ser mantida refém pelo companheiro; em Belém | PA

Foto: Reprodução | Suspeito seria policial militar; irmã defende que situação foi mal interpretada.

Uma mulher que estava sendo mantida como refém pelo companheiro em um apartamento do Bloco 11 do conjunto Império Amazônico foi liberada por volta das 19h, desta segunda-feira (30/09). O homem que a mantinha presa seria um policial militar.

A vítima estava muito abalada e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um grande aparato policial, com equipes da PM, do Corpo de Bombeiros e de psicólogos, foi designado para atender à ocorrência. As negociações duraram aproximadamente quatro horas.

Os órgãos de segurança foram acionados pelos vizinhos por volta das 15h, quando ouviram gritos de socorro de uma mulher. Ao chegarem no local, os policiais começaram a negociação para a libertação da esposa.

A irmã do policial militar, Talita Pinheiro, confirmou que o irmão está passando por tratamento psicológico. Ela apresentou outra versão sobre o cárcere privado. Segundo ela, a cunhada não estava sendo mantida refém, mas tentando ajudar a acalmar o marido. “Ele estava precisando de ajuda. Ele não está afastado, está no trabalho administrativo. Nós estamos recebendo todo suporte da PM. O que aconteceu é que ele teria tido um desentendimento com os vizinhos que chamaram a polícia. Ele já teve um histórico de depressão e foi afastado. E ele passou a ter novos indícios de depressão”, declarou Talita. “A informação de que ele estava mantendo a esposa refém não confere”, complementou.

Fonte: Plantão 24horas News – Sérgio Manoel e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/12:25:01

