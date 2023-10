Irmãs são presas suspeitas de aplicarem golpe em idosos dentro de agências bancárias

(Foto: Clenildo Amaral) – Na tarde de quinta-feira (19), as irmãs identificadas como Valdenira Silva de Sousa e Vanderléia Silva de Sousa foram presas suspeitas de aplicarem golpes em idosos dentro de agências bancárias, em Santarém.

A dupla oferecia ajuda para auxiliar as vítimas a sacarem seu dinheiro. Em um rápido descuido e por serem debilitados, geralmente com problemas na visão, as vítimas não percebiam quando o seu cartão era trocado pelas criminosas. Na oportunidade, elas sacavam o valor da aposentaria e em alguns casos até realizavam empréstimos.

Durante entrevista à imprensa local, a Delegada Márcia Rabelo, titular da Delegacia do Idoso, informou que a 16ª Seccional de Polícia Civil e principalmente o Núcleo de Apoio a Investigação (NAI), estão atuando para que este tipo de crime seja evitado.

Embora, existam placas dentro das agências bancárias alertando para que os clientes não aceitem ajuda de estranhos, é importante ressaltar novamente sobre o perigo de ser auxiliado por um desconhecido.

“A gente orienta os idosos que possam ir até o banco com uma pessoa de confiança. Esse tipo de movimentação acontece ou pela manhã bem cedo ou na parte da tarde, que a partir de 9h é que chegam os reais funcionários desse banco. Então, não existe 7h da manhã um funcionário lhe auxiliando a retirar o seu dinheiro, o funcionário, mesmo aqueles aprendizes só começam a trabalhar a partir de 9h. Vá em horários bancários, de 9h às 15h”, destacou a delegada.

Na manhã desta sexta-feira (20), as irmãs foram transferidas para o Complexo Penitenciário de Cucurunã, onde ficarão à disposição do Poder Judiciário.

