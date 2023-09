Helder Barbalho anuncia ajuda para recuperação do HMS após incêndio e custeio de pacientes

Governador Helder Barbalho em visita ao Hospital Municipal de Santarém — Foto: Dominique Cavaleiro / g1

Helder chegou a Santarém por volta de 12h36 e seguiu do aeroporto direto para o Hospital Municipal.

Em visita a Santarém, oeste do Pará, a fim de acompanhar de perto as providências que estão sendo tomadas pela gestão municipal após o incêndio no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo nesta terça-feira (12), o governador Helder Barbalho (MDB) anunciou ajuda financeira para recuperação da unidade que está interditada, e também para custeio dos pacientes que foram transferidos para hospitais particulares.

“Os pacientes mais graves foram levados para o Hospital Regional e estão recebendo o atendimento necessário, e nós vamos entrar em parceria com a prefeitura na contratação de operações em hospitais particulares para assegurar o atendimento a 7 pacientes que estavam na obstetrícia. Nós já garantimos que haja custeio das áreas que foram deterioradas, para retomar a normalidade do Hospital Municipal e também vamos ajudar com custeio dos pacientes que precisaram ir para unidades privadas”, disse Helder Barbalho.

Helder chegou a Santarém por volta de 12h36 e seguiu do aeroporto direto para o Hospital Municipal, onde encontrou com o prefeito Nélio Aguiar e equipe técnica que fez vistoria no local, onde elogiou o trabalho realizado pelos profissionais de saúde e do Corpo de Bombeiros, que agiram rápido, evitando mortes em consequência do incêndio.

Além do Hospital Municipal, Helder também visitou o Ginásio Poliesportivo, onde foram acomodados os pacientes menos graves, que podem ser transferidos ainda hoje para a clínica médica do HMS, que não foi afetada pelo fogo.

Sobre estratégias do Governo do Estado, para ampliar o número de leitos em Santarém, o governador informou que já foi concluído o estudo técnico para abertura de 100 novos leitos do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) e a oferta de mais especialidades, que garantirão a ampliação da capacidade de atendimento na unidade que recebe pacientes de 20 municípios do oeste paraense, mas não deu data.

Questionado sobre a necessidade de conclusão do Hospital Materno Infantil de Santarém, Helder barbalho disse que é fundamental, e que a prefeitura está providenciando uma nova licitação para contratação de empresa para retomada da obra. os recursos para a conclusão da obra física foram liberados pelo Governo do Estado e estão depositados na conta da prefeitura.

O incêndio

Era por volta de 01h10 da madrugada desta terça-feira (12) quando as primeiras chamas foram percebidas no setor de obstetrícia do Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém, oeste do Pará.

Rapidamente as chamas se alastraram pelas salas da obstetrícia e a fumaça tomou conta dos corredores causando pânico entre pacientes e acompanhantes.

Todos os setores do HMS precisaram ser evacuados por medida de segurança, e 230 pacientes foram transferidos para três hospitais e para o ginásio poliesportivo de Santarém.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local em menos de 10 minutos após o primeiro chamado. Mas as chamas só foram totalmente controladas por volta das 06 da manhã, quando foi feito o resfriamento do prédio.

Um laudo pericial deve apontar as causas do incêndio. Corpo de Bombeiros e Polícia Científica fizeram perícias no hospital que segue interditado

Fonte:Sílvia Vieira, Dominique Cavaleiro, g1 Santarém e Região — PA/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/09/2023/08:42:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...