Casal é suspeito de dopar e estuprar adolescente em Santarém

A Polícia Civil de Santarém, por meio da Delegacia Especialização de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), investiga o caso de uma adolescente moradora da região do Lago Grande, que teria sido dopada e estuprada por um casal.

De acordo com informações do jornal O Impacto, a vítima teria ido dormir na casa de uma vizinha, e no dia seguinte, a mãe teria ido buscá-la ao estranhar a demora da adolescente em voltar para casa.Ao chegar no local, a mãe encontrou a filha dormindo e desconfiou que havia algum problema, pois a jovem não conseguia despertar. Além disso, ela estava sem calcinha.Com dificuldades para andar e se queixando de fortes dores nas partes íntimas, a adolescente foi atendida por uma equipe do Samu 192, que a encaminhou ao Hospital Municipal para exames.

O casal suspeito de dopar e estuprar a adolescente foi preso pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente – Deaca, onde será ouvido pela autoridade policial.

