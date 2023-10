Curto circuito pode ter sido a causa de incêndio em Supermercado de Novo Progresso

Prédio do Supermercado Castanha na avenida João Atiles em Novo Progresso, em chamas. (Fotos:Jornal folha do Progresso)

Curto-circuito em motor de câmara fria causou incêndio no Supermercado Castanha, diz funcionário.

O incêndio afetou toda do estabelecimento onde eram armazenados produtos de hortifruti , alimentos, açougue e também o escritório. A população divulgou nas redes sociais, o incêndio.

Em fevereiro de 2020, o mesmo estabelecimento foi alvo de fogo, conforme apurado um circuito elétrico foi a causa do incêndio, na época.

Uma enorme nuvem de fumaça em decorrência de um incêndio de grandes proporções que atingiu o Supermercado Castanha, na noite desta sexta-feira, 20 de outubro de 2023, chamou a atenção dos moradores de Novo Progresso. Agora, as causas do acidente, bem como o valor total de prejuízos, estão sendo avaliados. Na ocorrência, ninguém ficou ferido.

Leia Mais:Incêndio destrói supermercado Castanha pela segunda vez, em Novo Progresso

Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, um curto circuito em motor de câmara fria causou incêndio no Supermercado Castanha.

De acordo com um funcionário entrevistado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso (pediu para não ser identificado), o curto circuito no motor da câmara fria, foi responsável pelo incêndio. “Eu estava próximo no momento que explodiu o motor, foi muito rápido o fogo iniciou em uma área onde tem produtos que tem muita facilidade de expansão do fogo. As imagens são realmente assustadoras”, comenta.

A direção do Supermercado ainda não divulgou nota sobre as possíveis causas do incêndio, e não confirmou a versão do funcionário.

A reportagem procurou mais informações na manhã deste sábado, 21, com outros funcionários no local da tragédia, e confirmaram que a versão apresentada, um curto-circuito do motor da câmara fria é muito grande. Conforme apurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso, ficou constatado que o fogo começou com um curto-circuito, na área aos fundos próximos ao deposito, onde ficava a câmara fria, onde o motor deu pane”; informações de funcionários.

Após controlarem o incêndio, foi possível retirar grande parte dos estoques, as imagens mostra que o supermercado ficou destruído pelo fogo. Ainda não se sabe o total de prejuízos causados pelas chamas.

A ocorrência

Chegando ao local foi confirmada a ocorrência, tratava-se de um incêndio em edificação de aproximadamente de um quarteirão em chamas na parte dos fundos da empresa, o fogo danificou parte da estrutura bem como uma grande quantidade de mercadoria que continha dentro do supermercado. Para extinção do fogo caminhões pipas de empresas particulares e da prefeitura foram usados, o local foi isolado pela Policia Militar para evitar o saque de populares.

O Supermercado é o maior da cidade de Novo Progresso. O proprietário é o Senhor Ezequiel Castanha, ele tem dois na cidade e uma rede de supermercados na região.

Assista ao vídeo (abaixo), a narração fala em sábado, mas foi nesta sexta-feira, 20 de outubro de 2023.

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/10/2023/08:12:39

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

VEJA GALERIA DE IMAGENS

Este slideshow necessita de JavaScript.

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...