Israel lança panfletos em Gaza e dá 24 horas para população deixar o local

(Foto:Reprodução) – Militares israelenses exigiram que mais de um milhão de civis palestinos deixem suas casas e rumem para o sul da faixa de gaza.

O aviso veio através de panfletos lançados sobre as cidades por aviões. A ordem de evacuação pode ser o precursor de uma invasão terrestre, possibilidade considerada calamitosa pela ONU.

O pânico tomou conta de muitos residentes da Cidade de Gaza, a parte mais populosa do território, enquanto ponderavam se deveriam abandonar as suas casas e irem para uma zona mais rural e com ainda menos recursos. As estradas na rota foram danificadas por uma semana de ataques aéreos, muitas pessoas não têm carros e poucas têm onde ficar no sul de Gaza.

O acúmulo de tropas israelenses na fronteira com Gaza alimentou especulações de que o país está se preparando para invadir o território controlado pelo Hamas em resposta à incursão do fim de semana passado que matou mais de 1.300 pessoas. Israel invadiu o enclave pela última vez em 2014.

O Porta-voz do exército de Israel afirmou que a evacuação é para a segurança dos moradores do norte da faixa de gaza e recomendou que as pessoas só voltem quando o governo de Israel permitir. Por outro lado, o grupo extremista Hamas, que possui um braço político e governa atualmente a área, exigiu que a população ignorasse a ordem e permanecesse nas suas casas.

As Nações Unidas pediram que a ordem fosse rescindida por receio de um desastre humanitário. Os militares israelenses disseram na manhã de sexta-feira que não havia um prazo firme e reconheceram que tal medida “levará tempo”.

A Organização Mundial da Saúde também se manifestou apelando ao bom senso das autoridades israelenses dizendo que seria uma “sentença de morte” mover pessoas que estão em estado grave dos hospitais de Gaza.

As Nações Unidas, que realizam esforços de socorro aos refugiados palestinos em Gaza, disseram que foram instruídas pelos militares israelenses pouco antes da meia-noite de quinta-feira para evacuar as pessoas, inclusive de escolas, abrigos e hospitais administrados pela ONU.

Em países do oriente médio como o Iraque, manifestantes se reuniram em solidariedade ao povo palestino. Em comunicado, o Hamas convocou manifestações em oposição às ações israelenses em gaza e disse, através de um seu porta-voz, que o grupo conseguiu mais do que esperava em seu ataque a Israel no fim de semana numa ação, que, segundo ele, envolveu mais de 4.500 pessoas.

Até o momento, são mais de 2,8 mil mortos, sendo 1.537 palestinos e 1,3 mil israelenses e cerca de 150 reféns na Faixa, dos quais 13, “incluindo estrangeiros”, morreram em bombardeios israelenses, segundo declaração do braço armado do Hamas.

