Iza faz tatuagem em local inusitado: “ato de coragem”

Iza compartilhou a nova tatuagem com fãs e internautas. Foto:| Reprodução.

Cantora impressionou pela calma e coragem, apesar do local sensível.

Acantora Iza deu o que falar após fazer uma nova tatuagem. O que chamou a atenção e surpreendeu fãs e internautas foi o local inusitado escolhido pela jurada do The Voice Kids.

Nos stories do Instagram, Iza compartilhou todo o processo e o resultado da tatuagem. Nos registros, ela impressionou pela calma e coragem enquanto o tatuador fazia a arte.

O local escolhido por isso foi dentro da boca. Ela tatuou a palavra “Fé” na parte interna do lábio inferior, eternizando um de seus maiores sucessos.

“Se fosse ela escrevia também ‘Coragem’ porque além de fé que ia dar certo, foi um ato de coragem. Deus me livre!”, comentou um internauta. “Ela levou fé pra quem é forte ao pé da letra”, brincou mais um. “Achei poético”, disse outra.

.

Quem também fez uma nova tatuagem foi Yuri Lima, namorado de Iza. O jogador aproveitou para fazer uma homenagem para a amada e tatuou o nome “Iza” dentro de um coração na parte do joelho.

Fonte: O DIA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/11:03:58

