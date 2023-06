Concurso: Prefeitura do Pará prorroga prazo de inscrições para 220 postos

A Prefeitura de Medicilândia retificou o edital do concurso com 220 vagas destinadas a todos os níveis de escolaridade. Foto: Agência Pará

As inscrições foram prorrogadas, e os interessados podem se inscrever pelo site do Instituto Agata até 30 de junho, com taxas que variam de R$ 65,00 a R$ 100,00. O restante do cronograma também passou por atualizações.

Para nível fundamental incompleto – alfabetizado, os postos são para: Gari (11); Jardineiro (1); Sepultador (2); Servente (20); Serviços Gerais (28) e vigilante (27).

Nível fundamental tem chances para: Agente de Portaria (4); Apontador; Assistente em Refrigeração; Borracheiro; Carpinteiro (1); Condutor Ambulância – Categoria D ou E (2); Cozinheiro (10); Eletricista (1); Encanador (1); Lubrificador de Máquinas; Mecânico Nível I; Mecânico Nível II; Motorista – Categoria B ou C (6); Motorista – Categoria D ou E (9); Operador de Escavadeira; Operador de Motoniveladora (2); Operador de Pá Carregadeira (1); Operador de Retroescavadeira (1); Operador de Trator Esteira (1); Operador de Trator de Pneu (2); Pedreiro (1) e Soldador.

Nível médio, os postos são para: Agente Administrativo (19); Agente de vigilância Sanitária (4); Agente Municipal de Trânsito (1); Fiscal Ambiental; Fiscal de Obras e Posturas; Fiscal Municipal; Inspetor Escolar (2) e Ouvidor. Nível médio/técnico tem chances para: Assistente Tecnológico da Informática (1); Técnico em Manutenção de Computadores (1); Técnico em Agropecuária (1); Técnico em Análises Clínicas (1); Técnico em Edificações; Técnico em Enfermagem (6) e Técnico em Radiologia (1). e nível superior para: Assistente Educacional Inclusivo (8); Analista Ambienta; Arquiteto; Arquivista; Assistente Social (1); Biólogo; Bioquímico; Educador Ambiental; Educador Físico; Enfermeiro (2); Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Engenheiro Civil; Engenheiro Florestal; Engenheiro Sanitarista; Farmacêutico; Fisioterapeuta (1); Nutricionista; Odontólogo; Pedagogo; Professor nas disciplinas de Ciências Naturais (2), Educação Física (1), Geografia (1), História (1), Língua Inglesa (2), Língua Portuguesa (1), Matemática (3); Professor Pedagogo (28); Veterinário e Psicólogo (1). (PCI Concursos)

Fonte: diariodopara.dol e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/06/2023/10:52:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...