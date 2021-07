Jacaré passeia pela rua e é recolhido pela polícia no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Correio de Carajás

Em Parauapebas, no sudeste paraense, um jacaré foi encontrado circulando em uma via pública. O animal de pequeno porte foi recolhido pelos próprios militares e teve a boca amarrada para evitar acidentes. Em seguida, ele foi solto em um rio.

Muitos são os relatos de paraenses que, quando vão para cidades de outras regiões do país, principalmente do Sul e Sudeste, acabam sendo questionados sobre a circulação de jacarés pelas ruas. A célebre canção da banda Mosaico de Ravena, nos anos 1980, já ironizava essa lenda: quem quiser venha ver, mas só um de cada vez. Não queremos nossos jacarés tropeçando em vocês”. Mas, em algumas situações, o que para muitos é apenas uma piada, acaba se tornando real.

(Foto:Reprodução) – Ele só queria dar uma voltinha! Mas acabou nas mãos dos policiais. Para preservar a vida do bichos, os PMs o conduziram de volta ao seu habitat, em Parauapebas, no sudeste paraense.

