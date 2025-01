Jaguatirica idosa é avistada no Pantanal

Jaguatirica idosa, felino surpreende pesquisadores ao ser avistada no Pantanal | Foto: Giovanna Leite/ OnçaFari

Uma jaguatirica idosa foi avistada na reserva Caiman Pantanal, em Miranda no Mato Grosso do Sul, surpreendendo pesquisadores com sua vitalidade e saúde. Descubra mais sobre este felino fascinante

Ajaguatirica (Leopardus pardalis) é a maior espécie entre os felinos de pequeno porte que vive em florestas tropicais, caatinga e pantanal e pode viver até 20 anos. Sua maturidade sexual por volta dos 16 a 18 meses de idade nas fêmeas e por volta dos 2 anos nos machos.

O animal possui um padrão de listras parecido com outros gatos selvagens. Se alimenta, principalmente, de pequenos mamíferos, peixes e aves.

Durante um monitoramento de fauna realizado pela equipe do Onçafari na reserva Caiman Pantanal, em Miranda no Mato Grosso do Sul, uma descoberta deixou os profissionais surpresos: uma jaguatirica macho idosa foi avistada em cima de uma árvore.

De acordo com o Onçafari, inicialmente, o felino parecia estar ferido, o que gerou uma rápida mobilização para avaliar sua situação. Ao se aproximarem, os pesquisadores perceberam que se tratava de um exemplar incomum, com marcas claras de uma longa vida na natureza.

A jaguatirica foi observada por uma hora, durante a qual a equipe procurou sinais de possíveis lesões. Felizmente, ela estava em perfeito estado de saúde, exibindo uma vitalidade surpreendente.

“Ele estava em ótimo estado, saltando com facilidade e demonstrando que, apesar dos anos, sua força e agilidade permaneciam intactas”, relatou o Onçafari em publicação nas redes sociais.

Fonte: oncafari.org e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/18:23:42

