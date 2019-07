PM faz cadastro de demanda habitacional para policiais militares no Pará

Por G1 PA — Belém Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Para se cadastrar, o militar deve informar seus dados pessoais, dados funcionais, situação de risco funcional, condição de moradia e despesas fixas do imóvel atual, pretensões de crédito imobiliário, entre outros. O preenchimento do CDH não garante a inscrição no programa de moradia nem é considerado como fila, reserva ou qualquer outro tipo de ordenamento e garantia de inscrição, mas pode ser utilizado como mecanismo inicial de seleção.

Policiais militares ativos ou inativos que vivem em áreas de risco podem fazer o cadastro de demanda habitacional (CDH) online. Trata-se de uma ferramenta de pesquisa para mapear a necessidade dos PMs em relação a moradia. Para se inscrever, o policial militar deve acessar o site da Polícia Militar do Pará ou do Fundo de Assistência Social.

You May Also Like