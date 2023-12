Jaquelline, campeã de A Fazenda, enalteceu o Pará no reality

15ª temporada de “A Fazenda” coroou Jaquelline Grohalski como vencedora e uma das características da peoa foi defender a cultura do Pará durante o reality da Record.

Se tem uma coisa que brasileiro gosta é de reality show, especialmente quando tem um participante que cativa o público e ganha força nas ruas. Um dos mais populares no país chegou ao final na noite da última quinta-feira (21).

A 15ª temporada de “A Fazenda” coroou Jaquelline Grohalski como a vencedora deste ano. Natural de Rondônia, ela havia participado do BBB18 sendo a segunda eliminada do programa. Já no reality da Record, Jaque causou com muitos participantes: Beijou Kamilla Simioni e foi pedida em namoro por Lucas Sousa, semanas antes dele desistir.

Outra característica que marcou a trajetória da peoa foi a expressão “Égua, mana!”, fazendo com que boa parte do público acreditasse que a morena é paraense. Mesmo não sendo, Jaque sempre defendeu a cultura do Pará e enalteceu o Estado.

Em uma festa, a peoa se jogou ao som de “Voando pro Pará”, uma das músicas mais tocadas do ano. Jaque bateu cabelo e mostrou que conhece muito bem a grande diva da musica paraense: Joelma.

“RESPEITA A CULTURA DO PARÁ!”

“A fazenda” sem um ‘barraco’ histórico, não é “A fazenda”. Em meio a uma grande confusão de Jaquelline com Nadja Pessoa, a vencedora pediu respeito a cultura do Pará.

BEIJO PARA BELÉM DO PARA´E MANU BAHTIDÃO:

Quem também foi lembrada por Jaquelline foi Manu Bahtidão. A peoa cantou os hits “Garrafa de gin” e “Sem ti” da cantora de melody. Além disso aproveitou para mandar um beijo para Belém do Pará.

PREGUIÇA! 😴 Nadja que parou em 2018, falando que a bota dela de 5 anos atrás não vai sair do chão… Jaque respondeu: “Amém! Qualidade boa do sapato, arrasou!” 🤣🗣️#TeamJaque | #AFazenda pic.twitter.com/qUU35iwNDY — Jaquelline 🌸 (@JaqueGrohalski) December 1, 2023

Fonte: Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/12/2023/21:16:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...