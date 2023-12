Suspeitos de chacina no Pará morrem em troca de tiros

Forças se segurança são recebidas a tiros quando chegaram e uma kitnet na noite desta sexta-feira (22) em Marabá. Eles são suspeitos de terem participação na morte de quatro jovens na quarta.

Um tiroteio na noite desta sexta-feira (22) tirou o sono dos moradores do núcleo São Félix, em Marabá no sudeste paraense. Três homens foram baleados, sendo que dois morreram e um ficou ferido após uma refrega contra as forças de segurança.

As forças estão dando apoio à polícia civil local nas investigações da morte de quatro jovens na noite da última quarta-feira (20) na periferia de Marabá. Os homens são suspeitos de pertencer a uma organização criminosa e possivelmente estariam envolvidos na morte dos quatro jovens.

A polícia recebeu a informação de que suspeitos estariam escondidos em uma kitnet localizada no bairro São Félix, bem em frente à escola Walquise Viana. O local foi cercado pelos policiais, os indivíduos teriam reagido à bala, porém foram alvejados e levaram a pior. Toda a ação aconteceu por volta das 20h30, segundo informações.

Existem rumores de que dois suspeitos foram a óbito no local da refrega, um terceiro teria sobrevivido, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Marabá (HMM) para receber atendimento médico.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados pela Polícia Civil nem pela Polícia Militar, porque a ação ainda se encontra em andamento.

O CRIME

Raimundo Fernando Alves de Oliveira, 18 anos; Pablo Eduardo Freitas Gonçalves, 20 anos; Carlos Henrique Gomes Brito, 17 anos; e Gabriel Firmino da Silva, 19 anos foram assassinados a tiros na noite da última quarta-feira (20) enquanto estavam sentados em frente a casa de um deles. Um veículo se aproximou, homens saíram e mandaram todos se deitar de bruços, recebendo logo após os tiros fatais na cabeça de todos.

Uma diligência da alta cúpula da segurança do estado do Pará veio a Marabá já na quinta-feira (21) a fim de acompanhar as investigações deste crime. A comitiva contou com o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, juntamente com o Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel PM Dilson Júnior e o Delegado-Geral da Polícia Civil, Walter Resende.

Veja a movimentação logo após o tiroteio na noite de sexta (22) no vídeo abaixo:

