Jatene anuncia medidas para a segurança no PA e diz que vai buscar verba para compra de 500 casas para famílias de PMs

Jatene irá esta semana a Brasília para apresentar a proposta de compra de 500 unidades habitacionais junto ao Governo Federal, via Caixa Econômica, para garantir moradia com mais segurança para policiais e familiares.

Em pronunciamento nas redes sociais, o governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), anunciou, nesta segunda-feira (7), medidas de combate à criminalidade no estado. Ele destacou reforço no efetivo e em equipamentos e anunciou proposta de compra de unidades habitacionais junto à Caixa Econômica Federal para policiais militares e instalação imediata do Centro Integrado de Inteligência, em parceria com o Governo Federal.

Jatene irá esta semana a Brasília (DF) para apresentar a proposta de compra de 500 unidades habitacionais junto ao Governo Federal, via Caixa Econômica Federal, para garantir moradia com mais segurança para policiais e familiares. A proposta será detalhada somente após a reunião. Segundo ele, são unidades em conjuntos que estão praticamente prontos, mas paralisados por falta de recursos ou demanda.

Deverão participar do Centro Integrado de Inteligência representantes de órgãos ligados à segurança e inteligência do Governo Federal. Nele também funcionará a Divisão Especial de Investigação de Crimes contra Agentes Públicos, especialmente policiais civis e militares.

Durante o pronunciamento, Simão Jatene destacou “o lamentável avanço do crime organizado que gerou impactos em todo o país, com reflexos maiores nos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste”. Segundo ele, o crescimento da violência é fruto, principalmente, do avanço do crime organizado ligado ao tráfico em todo território nacional, agravado pela dramática crise que expôs as entranhas de um País tomado pela corrupção.

“A corrupção que vai do aparentemente inocente suborno para evitar uma multa à histórica impunidade de políticos que enriqueceram na vida pública e utilizam seus impérios inexplicados para intimidar e manipular a população, dando o péssimo exemplo de que o crime compensa”, disse Jatene.

O governador criticou ainda a postura daqueles que pregam a política do “‘quanto pior, melhor’, tentando se aproveitar do momento com o objetivo de obter dividendos políticos, ainda que sobre a desgraça alheia”.

Por G1 PA, Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...