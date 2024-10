Suspeito de abusar sexualmente das sobrinhas é preso pela PC no Marajó | PA

Foto: Reprodução | A prisão preventiva foi realizada na segunda-feira (21), na cidade de Salvaterra.

Um homem suspeito de estupro de vulnerável majorado foi preso pela Polícia Civil no municipio de Salvaterra, no Marajó. A ação policial ocorreu na segunda-feira (21/10). Conforme a PC, o suspeito está respondendo por ter cometido estupro de vulnerável contra as duas sobrinhas dele, no ano de 2022.A ordem de prisão foi cumprida por agentes da Delegacia de Salvaterra.

Ainda de acordo com a PC, o suspeito foi autuado durante um procedimento decorrente de depoimento especial no Fórum da cidade. Ele foi encaminhado para prestar mais esclarecimentos e aguardar os demais procedimentos do processo.

Conforme as informações sobre o caso, as duas vítimas do suspeito eram menores de idade quando o crime ocorreu. Não há muitos detalhes sobre o abuso sexual. As vítimas, após denunciarem o crime, realizaram todos os procedimentos de escuta e realização de exames para dar continuidade na apuração. Devido se tratarem de adolescentes, o caso é investigado sob segredo de Justiça.

A PC ressalta a importância da ação como um compromisso das autoridades policiais com a segurança da população e em coibir a criminalidade em todas regiões do Estado.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/10/2024/07:48:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...