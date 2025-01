Jogo do Tigrinho: Polícia Civil em Uruará indicia mais dois influenciadores

No dia 31 de dezembro de 2024 a Delegacia da Polícia civil de Uruará (PA) concluiu mais um procedimento em que apura a divulgação do jogo do tigrinho no município. A informação foi divulgada pela polícia na última sexta-feira (3).

Segundo a polícia, após denúncias iniciadas em comentários nas redes sociais, a equipe de investigadores sob o comando do Delegado Leandro Benício, conseguiu identificar mais dois divulgadores de plataformas de jogos do tigrinho, os quais confessaram a prática ilícita em depoimento.

Foram indiciados um homem e uma mulher, cujos nomes não foram revelados. A investigação continua a fim de identificar mais três suspeitos que continuam divulgando os jogos, mesmo após a deflagração da Operação Falso Tigre.

“No momento, o procedimento Policial não conseguiu identificar a prática de outros crimes, mas a investigação continua até que a prática seja encerrada em Uruará”, informou a Polícia Civil.

Segundo apurou o trabalho investigativo da polícia, os influenciadores ganham porcentagens por cada novo jogador e as investigações apontam que eles têm gerência no pagamento dos prêmios, algumas vezes chegando a travar para que o ganhador não receba e volte a apostar até perder tudo novamente.

Com o indiciamento do homem e da mulher agora já são seis pessoas indiciadas por crimes ligados ao jogo do tigrinho em Uruará, apenas no ano 2024.

Fonte: Fonte: Gazeta Real e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/01/2025/15:15:35

