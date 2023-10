Jornada de Inovação da Ufopa ocorre nesta quinta-feira, 19 de outubro, em Santarém

Mesa de abertura da Jornada de Inovação, na Ufopa. Foto: Vanessa Escher

O tema será “Inovação e bioeconomia: um binômio incontornável no desenvolvimento da Amazônia”.

Nesta quinta-feira, 19 de outubro de 2023, será realizada em Santarém (PA) a Jornada de Inovação 2023 da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), que aborda o tema “Inovação e bioeconomia: um binômio incontornável no desenvolvimento da Amazônia”. Organizado pela Agência de Inovação Tecnológica (AIT) da Ufopa, o evento ocorrerá das 8 às 18 horas no Núcleo Tecnológico de Bioativos (NTB), situado na Unidade Tapajós, bairro Salé.

A jornada reunirá discentes, docentes, pesquisadores e promotores da inovação regional, bem como atores dos ecossistemas de inovação regional e nacional. Entidades como Agência Embrapii, Finep, Fapespa e Fundação CERTI estarão representadas no evento. Além dos minicursos sobre transferência de tecnologia e propriedade intelectual, será possível interagir com os embaixadores que participaram do programa e vivenciaram uma imersão enriquecedora em Florianópolis (SC). Será oferecido ainda um workshop que promete ampliar a visão sobre a Amazônia e o empreendedorismo.

A abertura do evento será às 9 horas, no auditório do NTB, com a participação da reitora da Ufopa, Aldenize Ruela Xavier, e do diretor da AIT, professor Celson Pantoja Lima. Em seguida, haverá mesa-redonda sobre o tema da jornada, na qual serão discutidos instrumentos e políticas de inovação e seus potenciais impactos na bioeconomia. À tarde, das 14 às 17 horas, será a vez do workshop “Desperte seu potencial empreendedor na bioeconomia e valorize a Amazônia!”, no qual discentes apresentarão suas experiências com os conceitos e com o mundo da inovação, incluindo cursos, competições, incentivos e outros.

