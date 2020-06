Jornalista J. Camargo morre em Itaituba, PÁ

(Foto:Divulgação)- Morreu no início desta da manhã desta terça feira, 30/06/2020, na Unidade de Pronto Atendimento de Itaituba, o jornalista; João Evangelista Pereira Soeiro, de 66 anos de idade, mas conhecido em Itaituba e região por; J. Camargo.

J. Camargo, era natural do Maranhão, mais estava em Itaituba há muito tempo, passou por vários emissoras de TVs e rádios do município. Na TV, comandava o programa porteira aberta, onde falava sobre agricultura aqui no município de Itaituba. Era um sujeito bem quisto no meio empresarial e também na imprensa, era considerado um grande amigo de todos.

Antes da pandemia J. Camargo apresentava um programa no período da tarde na rádio alternativa FM, (Show da Trade com J. Camargo), e também estava trabalhando na secretaria de agricultura do município como diretor.

J. Camargo foi acometido do novo corona vírus, estava se recuperando bem, porém apresentou algumas complicações. Segundo familiares ele também foi acometido de um AVC, foi levado para a UPA, e, estava aguardando a liberação de um leito para ser levado para Santarém, porem no início da manhã desta terça feira, 30, não resistiu e veio a óbito.

Amigos e familiares foram para a frente da upa aguardar a liberação do corpo, que foi liberado por volta das 10 horas. Seu corpo foi sepultado no cemitério de Santo Antônio no centro da cidade, antes do sepultamento foi feito uma homenagem ao saudoso J. Camargo, o comandante do porteira aberta, que aqui na terra se fecha, mas se abre no céu.

Fonte: Junior Ribeiro

