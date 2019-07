Jornalista que fundou revistas no Brasil é achado morto em represa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Com informações do portal Jornal Cruzeiro)

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, Milton nadava em uma lagoa dentro do condomínio em Ibiúna, que é propriedade da família, quando desapareceu. Desde então, os bombeiros procuravam pelo jornalista.

(Foto:Reprodução)-Foi encontrado, na tarde desta terça-feira (23), dentro de uma represa na cidade de Ibiúna, na Grande São Paulo, o corpo do jornalista Milton Gamez, de 54 anos. Ele estava desaparecido desde a noite do último dia 15 de julho.

