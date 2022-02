Josino é absolvido pela segunda vez pelo assassinato do juiz Leopoldino

(Foto:Reprodução) – O júri entendeu que Josino não concocorreu como mandante do assassinato

O empresário Josino Guimarães foi absolvido pela morte do juiz Leopoldino Marques do Amaral. O crime, conforme noticiado pelo portal Gazeta Digital, ocorreu no ano de 1999.

Após três dias de julgamento, a Justiça acatou os argumentos da defesa sobre a falta de provas na acusação. O júri entendeu que Josino não concocorreu como mandante do assassinato.(As informações são de Vitória Lopes – Gazeta Digital)

Um primeiro julgamento do caso que foi realizado em 2011 já havia sido anulado a pedido do Ministério Público Federal. Com retomada do caso na Justiça, Josino retornou ao banco dos réus e novamente foi inocentado pelo envolvimento no crime.

O caso

Josino é empresário no ramo de venda de maquinários agrícolas. Ele mantém endereços em Cuiabá e Rondonópolis. Além disso, seria intermediador de venda de sentenças de magistrados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ) e réus.

Pouco antes de ser morto, o juiz havia feito denúncias de venda de sentenças no Poder Judiciário e acusado Josino como o intermediador do comércio de decisões judiciais.

O caso foi apurado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Judiciário, que tramitou no Senado. O corpo do magistrado foi encontrado em Concepción, no Paraguai, próximo da fronteira com o Brasil. Havia marcas de dois tiros e o a vítima estava carbonizada, contudo documentos foram encontrados próximo a ele, o que ajudou na identificação.

Os restos mortais foram trazidos para Mato Grosso e enterrados em Poconé. Desde que passou a tramitar a investigação, houve duas exumações para exame de DNA. Conforme informações, o juiz havia sido visto pela última vez próximo a um hotel de Várzea Grande. Ele teria sido sequestrado e o corpo desovado na fronteira.

Além de Josino, são acusados de envolvimento no crime a escrevente e então assessoria da vítima, Beatriz Árias, e o tio dela Marcos Peralta. Ela foi condenada a 12 anos de prisão, em maio de 2001. Ele morreu em uma cadeia no Paraguai, em 2005, sem ser julgado. Ele seria o autor dos disparos.

O sargento da Polícia Militar, José Jesus de Freitas, disse em depoimento que recebeu proposta de R$ 100 mil do empresário para matar o juiz. Jesus foi morto a tiros, em 2003, pelo o ex-cabo da PM Hércules Araújo Agostinho e ex-soldado Célio Alves de Souza, ambos pistoleiros do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro.

Josino foi submetido, pela primeira vez, a júri popular em 2011 e absolvido por falta de provas. O MPF ingressou com recurso e, agora, enfrenta novo julgamento.

