Suspeito de cometer furtos com arrombamento é preso em Rurópolis

(Foto:Reprodução) – O homem identificado como Clemildo Castro, conhecido pela alcunha de “Leleco”, de 21 anos, foi preso nesta quarta-feira (23), após ser flagrado com produtos oriundos de furtos, na Comunidade Divinópolis, zona rural de Rurópolis.

O indivíduo já estava sendo monitorado pela polícia, pois uma série de furtos em residências e estabelecimentos comerciais começou a acontecer na localidade após o suspeito deixar o presídio de Itaituba, onde estava cumprindo pena por crime de violência doméstica, e retornar para a comunidade. (As informações são do O Impacto)

“Leleco“ já havia sido preso outras vezes sob suspeita do mesmo crime, no entanto, nada havia sido encontrado com ele nas respectivas ocasiões. Segundo o delegado de Polícia Civil, Ariosnaldo Vital Filho, “Leleco” foi preso em flagrante por furto com arrombamento além de receptação, embora o autor negue a participação nos delitos.

A Polícia Civil continua investigando o paradeiro de objetos que ainda não foram recuperados. Inclusive, uma das vítimas, que é representante de um supermercado local, procurou a delegacia após o reconhecer como sendo a pessoa captada no interior do seu estabelecimento furtando vários objetos e dinheiro. A polícia ainda apura se é a mesma pessoa da imagem.

Clemildo Castro já está a disposição da Justiça e deve ser autuado por furto, conforme o art. 180 do Código Penal.

Jornal Folha do Progresso em 24/02/2022/17:28:23

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...