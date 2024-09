Jovem acorda de coma e conta que foi espancada pelo ex com pedaço de pau antes de ser queimada com gasolina no MT

O crime aconteceu no último dia 9 de setembro, na cidade de Paranatinga. A vítima está internada em estado gravíssimo | Foto: Reprodução

Rosicléia Magalhães da Silva, mãe da jovem Juliana Valdivino da Silva, de 18 anos, que teve 90% do corpo queimado pelo ex-namorado Djavanderson de Oliveira Araújo, de 20 anos, contou que a jovem acordou do coma nesse fim de semana e revelou que antes de ter o corpo queimado, ela foi brutalmente espancada a pauladas pelo ex.

O criminoso também teve parte do corpo queimado e segue internado no Hospital Municipal de Cuiabá. Contra ele já foi expedido um mandado de prisão que será cumprido após ele se recuperar dos ferimentos.

Em entrevista para o Cadeia Neles, a mãe da jovem contou que após acordar do coma, a filha relatou parte das agressões que sofreu.

A jovem relatou que foi atraída para a casa do ex-namorado após ele dizer que sofreu um acidente e precisava de ajuda.

Porém, ao chegar na casa do ex, ela foi surpreendida por Djavanderson que começou a bater nela com um pedaço de pau. A mãe frisa que as agressões foram tão brutais que deixaram diversas marcas no corpo da filha, visíveis mesmo em meio às marcas das queimaduras.

Em seguida, o criminoso pegou um isqueiro para atear fogo na jovem, mas como ele também se sujou com gasolina, o corpo dele também começou a pegar fogo e ele saiu correndo para a rua pedindo por socorro. Já a jovem ficou para trás, com o corpo também em chamas. Ela foi salva por um vizinho que teria ouvido um grito de socorro vindo da casa, que foi completamente tomada pelo fogo.

Por fim, a mãe disse que a jovem quer ir embora para o Acre, sua terra natal.

Apesar de ter acordado do coma, o estado de saúde de Juliana ainda é considerado grave e ela segue internada.

