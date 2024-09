Traficantes transportando 600 kg de cocaína morrem em confronto com policiais do Gefron em MT

Foto: Gefron/MT | Ao todo foram apreendidos 580 tabletes de cocaína, avaliadas em R$ 14,5 milhões.

Dois traficantes, ainda não identificados, morreram em confronto com policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), na tarde desta terça-feira (23), na Terra Indígena Pequizal. Na mesma ação, foram apreendidos 600 quilos de cocaína.

Os policiais do Gefron foram acionados por policiais da PF e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) após eles notarem a presença de um grupo, em uma área de difícil acesso, retirando cargas de drogas de dentro de uma aeronave.

No local, os policiais encontraram o bando descarregando fardos de droga para dentro de um carro. Em seguida, os agentes ordenaram que os criminosos parassem com a ação, mas alguns deles reagiram e atiraram contra os policiais enquanto tentavam fugir pela mata.

Na reação, os policiais acertaram dois traficantes. Ambos receberam atendimento médico de urgência, mas não resistiram aos ferimentos. Já os outros criminosos fugiram e não foram encontrados.

Ao todo foram apreendidos 580 tabletes de cocaína, avaliadas em R$ 14,5 milhões. Já aeronave usada no transporte, é avaliada em R$ 3,5 milhões. Ao todo a polícia acredita que tenha causado um prejuízo de R$ 18 milhões.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/2024/12:47:14

