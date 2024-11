Jovem acusada de assassinato em Novo Repartimento PA; se entrega à Polícia

Foto: Reprodução | Jovem é acusada de matar Yasmim Paixão em crime que chocou a comunidade local.

Foi apresentada na manhã desta quinta-feira (21) na Delegacia de Polícia Civil de Novo Repartimento, no sudeste do Pará, Ranielly Alves Pedra, de 21 anos, acusada de matar a amiga Yasmim Paixão dos Anjos, também de 21 anos e mãe de uma criança. O crime ocorreu na noite de ontem, quarta-feira (20).

Yasmim dos Anjos foi morta com pelo menos quatro disparos de arma de fogo efetuados por Ranielly Alves, por volta das 19h30, em uma residência no distrito de Maracajá, distante 35 quilômetros do centro de Novo Repartimento. A vítima morreu no local do crime, em uma casa situada na Rodovia Transtuerê. Após o homicídio, a autora fugiu em uma motocicleta modelo Bros.

Na manhã de hoje, uma equipe do destacamento da Polícia Militar de Maracajá conseguiu localizar Ranielly Alves em um endereço pertencente a familiares. Segundo informações, ela estava dormindo e se entregou sem oferecer resistência aos policiais.

Sobre a motivação do crime, que ainda não foi esclarecida, o superintendente da 9ª Rispe, delegado Robson Mendes, que acompanha o caso, informou que as duas mulheres eram amigas. Ele explicou que Ranielly Alves foi até a casa onde Yasmim estava com outras duas pessoas por volta das 19h e chamou a vítima, que se recusou a sair. A autora então entrou no imóvel, sacou um revólver e efetuou quatro disparos.

As testemunhas foram ouvidas e afirmaram não saber o motivo do crime. “O que os investigadores apuraram até o momento é que a motivação pode estar relacionada a uma vingança envolvendo negócios ou, possivelmente, ciúmes, já que a autora suspeitava que a vítima teria um caso com seu companheiro”, declarou o delegado.

