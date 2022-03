PRF apreende cinco armas, 97 munições, ouro e dinheiro em fiscalizações na BR-174 em Roraima

PRF faz fiscalização e apreensões na BR 174. — Foto: Arquivo pessoal/ Polícia Rodoviária Federal

Fiscalizações ocorreram em quatro dias seguidos.

Em quatro dias de fiscalizações na Br-174 a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado, apreendeu cinco armas de fogo, 97 munições, 79 gramas de ouro e aproximadamente R$ 4.552. Os dados foram divulgas nessa quarta-feira (9). (As informações são do g1 RR — Boa Vista).

Na primeira ação, foi apreendida uma pistola com 13 munições em uma caminhonete de luxo.

Depois, agentes abordaram um carro SUV de alto padrão e encontraram uma pistola calibre 40 carregada com seis munições embaixo do banco do passageiro e um revólver com cinco munições que estavam no chão nas mediações do acostamento, próximo ao veículo..

Além disso, uma espingarda e 73 munições foram apreendidas no km 513 da rodovia após os policiais abordarem uma motocicleta. Em consulta aos sistemas da PRF foi verificado que o último licenciamento do veículo havia sido em 2015.

Em outra abordagem, a PRF apreendeu também 44 gramas de ouro e outra arma.

Depois, mais 35 gramas de ouro foram encontrados em outro carro do tipo utilitário. No caso das armas, as ocorrências foram registradas na Polícia Civil. Já as que foram sobre ouro, foram levadas à Polícia Federal.

