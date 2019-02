Jovem dá as costas para assaltante e leva tiro na cabeça, no Umarizal. Veja o vídeo

Um jovem levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de assalto no bairro do Umarizal, em Belém, na tarde desta quinta-feira (9). A vítima – ainda não identificada – estava a caminho do trabalho de seu pai quando foi abordada por um assaltante. Câmeras de vigilância espalhadas pelo local gravaram toda a ação (vídeo abaixo).

Nas imagens, é possível ver que a vítima dá as costas para o criminoso e tenta atravessar a rua logo em seguida. Mostrando requintes de crueldade, o assaltante aponta e dispara na direção da cabeça do jovem, que cai instantaneamente no chão. Toda a ação aconteceu à luz do dia, com vários veículos e pedestres trafegando pela avenida.

Algumas pessoas que presenciaram o crime socorreram a vítima, que foi conduzida em estado grave para o Pronto Socorro Mário Pinotti, na travessa 14 de Março.

Ainda não há novas informações sobre o estado de saúde do jovem. Ninguém foi preso até o momento.

Fonte: DOL.

