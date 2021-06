Duas mulheres brigam no meio da rua e são apartadas por populares em Novo Progresso- Vídeo

Confusão ocorreu na tarde desta quinta-feira (10), na rua Belém bairro Santa Luzia, local conhecido como peixotinho 1 em Novo Progresso.

Um vídeo com duas mulheres durante uma confusão com pedaço de pau se agredindo em via pública, viralizou em grupos de conversa no celular, na manhã desta sexta-feira (9). O caso aconteceu na tarde de quinta-feira 10 de junho de 2021.

Segundo uma testemunha, a briga ocorreu no cruzamento das ruas Belém com Castelo Branco no bairro Santa Luzia. O motivo, contudo, ainda é desconhecido.

Uma das envolvidas chega a utilizar um objeto, pedaço de pau, contra a outra mulher, mas erra o alvo e cai , o pedaço de pau vai para mão da outra mulher que lhe agride com violência até serem apartadas por populares. “Evitaram uma tragédia”, comentam.

As duas ficaram no asfalto até que foram separadas por pessoas que estavam por perto.

A Polícia Militar informou que não houve chamado para a ocorrência. Porém, orienta para que os populares avisem a corporação pelo telefone WhatsApp (93) 98413 8310 em casos semelhantes em via pública, a fim de que problemas mais graves sejam evitados.

Por:Adecio Piran para o Jornal Folha do Progresso

Assista ao vídeo

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...