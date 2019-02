Policia prende traficante em Castelo de Sonhos

(Foto:Divulgação Policia Militar )- A guarnição da Policia Militar de Castelo de Sonhos, no comando do Sub Tenente Cruz Cabo André Gomes e Soldado Felipe prendeu na tarde desta terça-feira 05/02/19, o elemento Rómulo Leopoldo Eugénio, vulgo Grande.

O mesmo é acusado de tráfico de drogas e supostos envolvimentos em assaltos em Castelo de Sonhos.

Com ele foi encontrado um revólver calibre 38, maconha, balança de precisão, um tablet, um celular e um relógio é a importÂncia de R$ 1500 reais em dinheiro.

O Traficante foi entregue na Delegacia de Policia Civil de Castelo de Sonhos para procedimentos cabíveis – vai ser transferido amanhã para a cadeia de Novo Progresso onde vai ficar a disposição da justiça.

