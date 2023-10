Quantidade de investidores brasileiros em criptomoedas bate recorde

(Foto>Pixel) – As criptomoedas estão cada vez mais populares em diversas regiões do mundo, e no Brasil isso não é diferente, já que por aqui nunca houve tantos investidores neste setor quanto agora. Segundo dados revelados pela Receita Federal recentemente, no Brasil 4,1 milhões de pessoas físicas apontaram que possuíam algum tipo de investimento em ativos digitais em julho de 2023.

Em comparação com os dados contabilizados em agosto de 2019, quando a Receita Federal começou a registrar as movimentações relacionadas a criptomoedas realizadas por brasileiros, os números de 2023 são 22 vezes maiores. Sendo que o montante é quase três vezes superior em comparação a julho de 2022, quando somente 1,5 milhão de brasileiros realizavam aportes em ativos digitais.

O crescimento no segmento dos investimentos é só uma prova da popularização dos ativos digitais, já que as criptomoedas também têm se tornado tendência em outros setores. Um bom exemplo são as plataformas que aceitam apostas com bitcoin, que disponibilizam várias vantagens para os usuários que usam as criptomoedas para realizarem seus pitacos em eventos esportivos. Além da segurança e privacidade, os apostadores que utilizam bitcoin também têm acesso a odds elevadas e até mesmo depósito em dobro, lhe possibilitando realizar mais apostas sem elevar seus custos para tal.

Movimentação de ativos digitais aumentou em empresas

De acordo com a Receita Federal, além do aumento de investidores, 92.105 empresas já realizaram movimentações com criptomoedas. Esse montante é 39 vezes maior que o registrado em agosto de 2019 e quase duas vezes superior ao contabilizado em julho de 2022. O órgão ainda aponta em seu relatório, que em julho deste ano cerca de R$ 18 bilhões em criptomoedas foram relatados em declarações do Imposto de Renda. Sendo que boa parte desse valor, aproximadamente R$ 15,3 bilhões, foram aportados na stablecoin Tether (USDT), que diferente do Bitcoin, está lastreada em uma moeda física (o Dólar).

A Receita Federal também relata que os brasileiros investem em ao menos 58 criptomoedas, sendo as mais populares o Tether, USD Coin, Bitcoin, Brazilian Digital Token e Ethereum.

Bitcoin poderá chegar aos US$ 1 milhão

Conhecido como o bilionário das criptomoedas, Arthur Hayes, fundador da BitMEX, concedeu uma entrevista ao canal de Tom Bilyeu, na qual falou sobre suas perspectivas para o futuro do Bitcoin. De acordo com o especialista, em 2026 a criptomoeda tem potencial para ter um valor que varie entre US$ 750 mil e US$ 1 milhão.

Todavia, para esse último trimestre de 2023, Hayes aponta que as expectativas são bem menos otimistas, e ele aponta que o Bitcoin não deve sofrer grandes altas. Com isso, ele continuará sendo negociado na faixa dos US$ 20 mil a US$ 30 mil, mesmo valor que tem apresenta desde o começo deste ano. Apesar de ser bem otimista em relação ao bom desempenho do Bitcoin no médio prazo, Hayes relata que existe um cenário “apocalíptico” em que a criptomoeda pode apresentar uma desvalorização de até 90%.

Na entrevista, Hayes também falou um pouco a respeito da economia mundial, e o problema de inflação enfrentado por vários países atualmente. “Se imprimir dinheiro gerasse crescimento verdadeiro, então Roma teria sobrevivido. Zimbábue seria o país mais rico do mundo, o mesmo com a Argentina. Outras sociedades tentaram isso, e o resultado foi sempre o mesmo”, afirma Hayes.

Segundo Hayes, nos próximos anos o mundo experimentará uma crise financeira mundial superior a Grande Depressão de 1929, e que as ações e as criptomoedas, como o Bitcoin, sofrerão uma grande alta e logo depois ocorrerá uma quebra massiva.

“Acredito que este será o maior mercado de alta dos ativos financeiros que já vimos na história da humanidade”, relatou Hayes.

