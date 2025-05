Jovem de 16 anos morre por suicídio em Parauapebas: um alerta sobre a depressão na adolescência

(Foto: Reprodução) – Nesta terça-feira (29), a equipe de reportagens do Portal Pebinha de Açúcar tomou conhecimento de um caso de suicídio envolvendo uma adolescente de 16 anos no Núcleo Urbano de Carajás, em Parauapebas.

Segundo informações preliminares, a jovem enfrentava um quadro de depressão e, infelizmente, tirou a própria vida.

Embora o jornalismo costume evitar a divulgação de casos de suicídio para prevenir possíveis efeitos de contágio, optamos por abordar este episódio de forma responsável, com o objetivo de alertar e informar a comunidade sobre a importância da atenção à saúde mental, especialmente entre os jovens.

Dados alarmantes na Região Norte

O suicídio é uma das principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Na Região Norte, os índices são particularmente preocupantes. Em 2023, a taxa de suicídios na região foi de 10,2 por 100 mil habitantes, superando a média nacional de 6,2. Estados como o Pará registraram taxas ainda mais elevadas, com 11,3 óbitos por 100 mil habitantes .

Depressão na adolescência: Sinais de alerta

A adolescência é uma fase de intensas transformações físicas e emocionais, o que pode tornar os jovens mais vulneráveis a transtornos mentais como a depressão. Identificar os sinais precocemente é fundamental para oferecer o suporte necessário. Alguns sintomas comuns incluem:

Tristeza persistente ou irritabilidade constante;

Perda de interesse por atividades antes prazerosas;

Alterações no sono e no apetite;

Dificuldade de concentração e queda no desempenho escolar;

Isolamento social e afastamento de amigos e familiares;

Expressões de sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva;

Pensamentos recorrentes sobre morte ou suicídio.

É importante ressaltar que, em adolescentes, a depressão pode se manifestar predominantemente por irritabilidade, em vez de tristeza evidente.

O papel da família e da comunidade

A prevenção do suicídio é uma responsabilidade coletiva. Pais, familiares, educadores e amigos devem estar atentos às mudanças de comportamento dos adolescentes e promover um ambiente de diálogo aberto e acolhedor. A escuta ativa, o apoio emocional e a busca por ajuda profissional são essenciais para a recuperação do jovem.

Além disso, é fundamental combater o estigma associado aos transtornos mentais, incentivando a compreensão de que a depressão é uma condição de saúde que requer tratamento adequado.

Onde buscar ajuda

Se você ou alguém que conhece está enfrentando dificuldades emocionais, não hesite em procurar ajuda. O Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento gratuito e sigiloso por meio do telefone 188 ou pelo site www.cvv.org.br.

Em Parauapebas, os serviços de saúde mental podem ser acessados através das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). Profissionais capacitados estão disponíveis para oferecer o suporte necessário.

A equipe do Portal Pebinha de Açúcar se solidariza com a família e amigos da jovem neste momento de dor. Reforçamos nosso compromisso em promover a conscientização sobre a saúde mental e a importância de cuidar uns dos outros.

Fonte: Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2025/14:57:08

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

